Нужно Придумать фирменное название многопрофильной компании Ремонт и отделка квартир, ремонт и отделка коммерческих помещений, монтаж инжинерных коммурникаций, строительство малоэтажных домов подрядные работы на крупном строительстве ...
Нейминг компании
Добрый день! нужно придумать название для компании.
Мы занимаемся продажей онлайн курсов по похудению и построению тела для девушек. На данный момент у нас есть один курс для похудения: https://tvoi-90-60-90.ru/ Мы сейчас делаем ещё ряд курсов (сочные ягодицы, идеальный пресс) и хотим их объединить в одну компанию. Позиционирование компании: академия совершенного тела (можно и другие предложить).
Название хотим необычное и запоминающееся, чтобы не типичные спортлайф, фитнес тайм, слим боди и так далее. Как пример хорошего названия: https://sektaschool.ru/ Очень нравится)
Язык названия не принципиален (ру или англ), но само название должно вызывать ассоциацию и быть понятным (то есть если и английский - то знакомые и всем понятные слова).
Если есть вопросы - спрашивайте!
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