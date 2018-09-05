Нейминг компании

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Завершен7 заявок247 просмотров

Добрый день! нужно придумать название для компании.

Мы занимаемся продажей онлайн курсов по похудению и построению тела для девушек. На данный момент у нас есть один курс для похудения: https://tvoi-90-60-90.ru/ Мы сейчас делаем ещё ряд курсов (сочные ягодицы, идеальный пресс) и хотим их объединить в одну компанию. Позиционирование компании: академия совершенного тела (можно и другие предложить).

Название хотим необычное и запоминающееся, чтобы не типичные спортлайф, фитнес тайм, слим боди и так далее. Как пример хорошего названия: https://sektaschool.ru/ Очень нравится)

Язык названия не принципиален (ру или англ), но само название должно вызывать ассоциацию и быть понятным (то есть если и английский - то знакомые и всем понятные слова). 

Если есть вопросы - спрашивайте!

7 лет назад
BestSellerEver
Геннадий 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
7 лет назад
$45
10 дней
Всё понравилось, выбрали несколько вариантов, будем их дорабатывать. В целом всё окей!
Отличный заказчик. Информативный бриф и быстрая оплата. Рад был сотрудничеству, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
7 лет назад

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