Нейминг компании

Добрый день! нужно придумать название для компании.

Мы занимаемся продажей онлайн курсов по похудению и построению тела для девушек. На данный момент у нас есть один курс для похудения: https://tvoi-90-60-90.ru/ Мы сейчас делаем ещё ряд курсов (сочные ягодицы, идеальный пресс) и хотим их объединить в одну компанию. Позиционирование компании: академия совершенного тела (можно и другие предложить).

Название хотим необычное и запоминающееся, чтобы не типичные спортлайф, фитнес тайм, слим боди и так далее. Как пример хорошего названия: https://sektaschool.ru/ Очень нравится)

Язык названия не принципиален (ру или англ), но само название должно вызывать ассоциацию и быть понятным (то есть если и английский - то знакомые и всем понятные слова).

Если есть вопросы - спрашивайте!