Придумать название сайта и домен в зоне ru

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен10 заявок697 просмотров
#1$20

Нужно придумать новое название для сайта https://www.remontenok.com/ и соответствующее ему доменное имя в зоне ru

Название должно быть красивым и коротким, может быть абстрактным, но не противоречащим сути компании - продажа покрышек и камер.

В названии не должно быть букв со сложным произношением в транслите - К, Ё, Ш, Ч, Щ, Ц, Ж, Ф, Ы, Й

Тире и цифры нежелательны, также как и две подряд одинаковых буквы.

Вот список хороших по произношению букв, из которых должно состоять имя в транслите: abdehklmnoprstuvz

При выборе ориентируемся на рекомендации этой статьи http://kolash.ru/kak-vybrat-domen-dlya-saita/

Обязательно доменное имя в зоне ru должно быть свободно на nic.ru

7 лет назад
OKtaedr
Иван 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
7 лет назад
#1
Предложенный вариант полностью устроил компанию.
Отличный заказчик. Грамотный бриф и быстрая оплата. Рад был сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
7 лет назад
#1

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