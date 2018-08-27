Нужно Придумать фирменное название многопрофильной компании Ремонт и отделка квартир, ремонт и отделка коммерческих помещений, монтаж инжинерных коммурникаций, строительство малоэтажных домов подрядные работы на крупном строительстве ...
Придумать название сайта и домен в зоне ru
Нужно придумать новое название для сайта https://www.remontenok.com/ и соответствующее ему доменное имя в зоне ru
Название должно быть красивым и коротким, может быть абстрактным, но не противоречащим сути компании - продажа покрышек и камер.
В названии не должно быть букв со сложным произношением в транслите - К, Ё, Ш, Ч, Щ, Ц, Ж, Ф, Ы, Й
Тире и цифры нежелательны, также как и две подряд одинаковых буквы.
Вот список хороших по произношению букв, из которых должно состоять имя в транслите: a, b, d, e, h, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, z
При выборе ориентируемся на рекомендации этой статьи http://kolash.ru/kak-vybrat-domen-dlya-saita/
Обязательно доменное имя в зоне ru должно быть свободно на nic.ru
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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