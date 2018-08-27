Название образовательного сервиса

Необходимо придумать название для образовательного ресурса + должен быть свободный домен в зоне .ru (желательно и .com) с этим же наименованием (наименованиями) (проверяйте через http://nic.ru).

Продукт позиционируется как интерактивное образование для детей. Аналог: https://melscience.com

Проект включает в себя такие направления, как физика, химия, биология, информатика.

Возможно использование части слов (например Gence.ru (от Generation и Science).