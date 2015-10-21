Написание текстов для сайта вебстудии

Привет копирайтер!

Наша студия давненько работает, но как "сапожник без сопог")

В общем на главную страницу нужны текста, не просто продающие, а реально интересные, которые будет приятно читать нашим клиентам.

Пример стилистики который нравится. Написан очень дружественно и располагает к себе (как мне кажется).

http://olx.uz/obyavlenie/menedzher-prodazh-IDfW5l.html нужно что-то в таком духе.

нужны текста для услуг:

Услуги web-дизайна

1. Разработка сайтов

2. Аудит и модернизация сайтов

3. Техническая поддержка сайтов

4. Контент-менеджмент

5. Разработка логотипов

6. Разработка фирменного стиля

7. Разработка мобильных приложений

8. Разработка PR-планов

9. Услуги копирайтинга

для экрана приветствия

о нас

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

отзывы 5-6 шт

Люди добрые! не забывайте указывать цены!