Написание текстов для сайта вебстудии

КопирайтингЗакрыт22 заявки210 просмотров
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Привет копирайтер!

Наша студия давненько работает, но как "сапожник без сопог") 

В общем на главную страницу нужны текста, не просто продающие, а реально интересные, которые будет приятно читать нашим клиентам. 

Пример стилистики который нравится. Написан очень дружественно и располагает к себе (как мне кажется). 

http://olx.uz/obyavlenie/menedzher-prodazh-IDfW5l.html нужно что-то в таком духе.

нужны текста для услуг:

Услуги web-дизайна

1. Разработка сайтов

2. Аудит и модернизация сайтов

3. Техническая поддержка сайтов

4. Контент-менеджмент

5. Разработка логотипов

6. Разработка фирменного стиля

7. Разработка мобильных приложений

8. Разработка PR-планов

9. Услуги копирайтинга

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РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

отзывы 5-6 шт

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8 лет назад
gagarinc
Руслан 
38 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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