Ищем копирайтера для заполнения текстами

Здравствуйте, ищем копирайтера для заполнениятекстами

интернет-магазина напольных, настенных, каминных часов.

Основные параметры текста:

100% уникальность, 40-60% спамность, вода до 13%

Он должен содержать заголовок и подзаголовки.

Нужен лучший копирайтер, поэтому будем выбирать среди всех.

Для этого каждому кто оставит заявку будет выслано оплачиваемое тестовое

задание (60руб\1к символов без пробелов).

В заявке указывайте контакты для отправки тестового задания и реквизиты для

оплаты.

Или свяжитесь со мной для прямой отправки в скайпе.

Сроки на тестовое задание: 1 сутки. Завтра мы уже должны выбрать.

Оплата тестового задания после получения файла и проверки написанного текста.