Создать графический плакат

Срочно требуется горизонтальный плакат А"2. Нужно графически, доступно и понятно нарисовать для жителей дома, следующую цепочку, чтобы была понятна вина жалобщиков в реальных штрафах нивчем неповинных жильцов дома.

1. Три жалобщика («Иванов-Петрова-Сидоров») платят деньги юристки «Скворцовой»

2. Скворцова пишет жалобы в Мэрию, Префектуру по результатам которой проходит совещание в котором она требует жестких штрафов для правления дома

3. Результат совещания — 2х страничный протокол (прилагается — нужно чтоб был виден текст)

4. Согласно протоколу начинаются проверки МосСтройНадзора и Прокуратуры

5. Проверка выражается в штрафы обычным жителям дома

Обычные жители интересуются — Почему соседи пишут жалобы, которые выражаются в штрафах для них…

Эмоционально плакат должен вызывать логичное недоумение, неприязнь к жалобщикам, портящим жизнь всему дому