Создать графический плакат

Нарисовать(или сделать из фотографий или клипартов) 5 слайдов для сайта ветеринарной клиники. Есть исходник слайдера в .psd с примером картинки, прикреплён к проекту. Тематику картинок скажу при общении через Skype.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется горизонтальный плакат А"2. Нужно графически, доступно и понятно нарисовать для жителей дома, следующую цепочку, чтобы была понятна вина жалобщиков в реальных штрафах нивчем неповинных жильцов дома.
1. Три жалобщика («Иванов-Петрова-Сидоров») платят деньги юристки «Скворцовой»
2. Скворцова пишет жалобы в Мэрию, Префектуру по результатам которой проходит совещание в котором она требует жестких штрафов для правления дома
3. Результат совещания — 2х страничный протокол (прилагается — нужно чтоб был виден текст)
4. Согласно протоколу начинаются проверки МосСтройНадзора и Прокуратуры
5. Проверка выражается в штрафы обычным жителям дома
Обычные жители интересуются — Почему соседи пишут жалобы, которые выражаются в штрафах для них…
Эмоционально плакат должен вызывать логичное недоумение, неприязнь к жалобщикам, портящим жизнь всему дому
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