Создать графический плакат

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка137 просмотров
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Срочно требуется горизонтальный плакат А"2. Нужно графически, доступно и понятно нарисовать для жителей дома, следующую цепочку, чтобы была понятна вина жалобщиков в реальных штрафах нивчем неповинных жильцов дома.

1. Три жалобщика («Иванов-Петрова-Сидоров») платят деньги юристки «Скворцовой»

2. Скворцова пишет жалобы в Мэрию, Префектуру по результатам которой проходит совещание в котором она требует жестких штрафов для правления дома

3. Результат совещания — 2х страничный протокол (прилагается — нужно чтоб был виден текст)

4. Согласно протоколу начинаются проверки МосСтройНадзора и Прокуратуры

5. Проверка выражается в штрафы обычным жителям дома

Обычные жители интересуются — Почему соседи пишут жалобы, которые выражаются в штрафах для них…

Эмоционально плакат должен вызывать логичное недоумение, неприязнь к жалобщикам, портящим жизнь всему дому

10 лет назад
avroraventures
Тимофей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kaidash
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$30
7 дней
Классный Плакат - очень рекомендую. Большое Спасибо!
Благодарю за хороший конкурс! Задание было очень интересное и необычное=) Тимофей отличный заказчик. РЕКОМЕНДУЮ!