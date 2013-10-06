Иллюстрационные доработки

$20
Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки184 просмотра
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Для мелких иллюстрационных доработок (исправить готовый фон, персонажа доработать (руки-ноги), переодеть, нарисовать некоторые предметы) необходим быстрый и свободный художник. Предпочтительней - знание флеша, или хотя бы понимания как он работает.

10 лет назад
prmanager
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Lava77
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отличный иллюстратор! Было необходимо доработать некоторые фоны для игры, Наталья перевела их в вектор и доработала. Поставленную задачу понимает очень хорошо. Работает быстро и очень качественно. Очень довольна, сотрудничаю и дальше. Рекомендую!
Рекомедую! Постановка задач четкая,оплата вовремя. Очень легко и приятно работать.
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