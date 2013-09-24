Дизайн плакатов для компании

$250
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок172 просмотра
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Необходимо разработать 15 плакатов в стиле: http://motivate.polivanov.me/archive

ТЗ выдам исполнителю.

10 лет назад
a_swetlaya
Екатерина 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад