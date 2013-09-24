Дизайн плакатов для компании

Требуется разработать оригинальные фоновые картинки (подложки) на сайты: www.solar.in.ua www.sun-blog.ru Картинки должны быть "легкими", оригинальными, соответствовать тематике и направленности сайтов. Все заявки скрыты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать 15 плакатов в стиле: http://motivate.polivanov.me/archive
ТЗ выдам исполнителю.
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