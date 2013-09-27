Нужен макет рекламного плаката для магазина "Здоровая семья". Размер 850*1250мм Магазин торгует: 1. товарами для детей 2. спортивным питанием. Поэтому: 1/3 плаката посвящена спорт.питанию, 2/3 плаката посвящены детским товарам. Текст для детской части: Игрушки Памперсы Детское питание Общее - По самым низким ценам Текст для ...
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Нарисовать руку, выбрасывающую одноразовый пластиковый стаканчик во встроенный в стол мусоропровод. Цель – заставить посетителей выбрасывать стаканчики в заданное место. Сейчас народ расставляет их по всему выставочному стенду.
Картинки держателя для Вашего рисунка и самого мусоропровода в файле. Размер картинки 21*13 см.
Оплата WM, карта Сбербанка, Яндекс деньги.
Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылки на портфолио.
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