Нарисовать руку, выбрасывающую одноразовый пластиковый стаканчик во встроенный в стол мусоропровод. Цель – заставить посетителей выбрасывать стаканчики в заданное место. Сейчас народ расставляет их по всему выставочному стенду.

Картинки держателя для Вашего рисунка и самого мусоропровода в файле. Размер картинки 21*13 см.

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