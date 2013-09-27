Рисунок

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки211 просмотров
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Нарисовать руку, выбрасывающую одноразовый пластиковый стаканчик во встроенный в стол мусоропровод. Цель – заставить посетителей выбрасывать стаканчики в заданное место. Сейчас народ расставляет их по всему выставочному стенду.

Картинки держателя для Вашего рисунка и самого мусоропровода в файле. Размер картинки 21*13 см.

Оплата WM, карта Сбербанка, Яндекс деньги.

Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылки на портфолио.

10 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Krolja
Оля 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 отзывов
10 лет назад
$15
2 дня
Спасибо, Ольга
Только положительные впечатления. Своевременная оплата. Спасибо, Яков.