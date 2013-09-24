Нарисовать в 3D холодильную камеру

Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок294 просмотра
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нарисовать в 3D холодильную камеру, примеры в виде фотографий и картинок имеются. Качество - реалистичное.

В итоге нужно несколько видов внутреннего пространства камеры.

10 лет назад
Badge007
Дмитрий 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв