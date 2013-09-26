Сделать 5 картинок для слайдера 1600Х288 пикселей

$15
Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нарисовать(или сделать из фотографий или клипартов) 5 слайдов для сайта ветеринарной клиники. Есть исходник слайдера в .psd с примером картинки, прикреплён к проекту. Тематику картинок скажу при общении через Skype.

10 лет назад
Smartworker
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Отрисовать силуэты винтажных шестеренок

    $50

    Необходимо разработать не менее 15 видов шестеренок. Требования: 1) Пример таких шестеренок прилагается. Т.е. внутри должны быть вензели и другие элементы, придающие шестеренке художественность. 2) Черный контур (собственно тело шестеренки) должен быть цельным. Т.е. шестеренка не должна состоять ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отрисовать текущий логотип в векторе

    $10

    Нужно отрисовать текущий вариант логотипа (который в формате jpg) в векторе (+ поправить кернинг). Сам логотип, который нужно обработать, можно посмотреть здесь - http://www.igrobutik.com/templates/IgroButik2013/images/logo.jpg

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн магнита на холодильник

    $100

    Размер магнита: 65х90мм, расположение вертикальное или горизонтальное, на ваше усмотрение. Сайт магазина: http://www.growmama.ru/ Магнит должен смотреться добротно и не только напоминать о покупке, но и заинтересовывать своим видом, пришедших, например в гости друзей и знакомых.

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать фразу для сайта

    Нарисовать фразу: ПРОДАЖА КРОВЕЛЬНЫХ И ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ в стиле сайта http://kupidah.com.ua/ от Вас: Цена+сроки, предложения без цены не рассматриваю. оплата после выполнения.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Иллюстрационные доработки

    $20

    Для мелких иллюстрационных доработок (исправить готовый фон, персонажа доработать (руки-ноги), переодеть, нарисовать некоторые предметы) необходим быстрый и свободный художник. Предпочтительней - знание флеша, или хотя бы понимания как он работает.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рисунок

    Нарисовать руку, выбрасывающую одноразовый пластиковый стаканчик во встроенный в стол мусоропровод. Цель – заставить посетителей выбрасывать стаканчики в заданное место. Сейчас народ расставляет их по всему выставочному стенду. Картинки держателя для Вашего рисунка и самого ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад