Сделать 5 картинок для слайдера 1600Х288 пикселей

Размер магнита: 65х90мм, расположение вертикальное или горизонтальное, на ваше усмотрение. Сайт магазина: http://www.growmama.ru/ Магнит должен смотреться добротно и не только напоминать о покупке, но и заинтересовывать своим видом, пришедших, например в гости друзей и знакомых.