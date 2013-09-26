Необходимо разработать не менее 15 видов шестеренок. Требования: 1) Пример таких шестеренок прилагается. Т.е. внутри должны быть вензели и другие элементы, придающие шестеренке художественность. 2) Черный контур (собственно тело шестеренки) должен быть цельным. Т.е. шестеренка не должна состоять ...
Сделать 5 картинок для слайдера 1600Х288 пикселей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать(или сделать из фотографий или клипартов) 5 слайдов для сайта ветеринарной клиники. Есть исходник слайдера в .psd с примером картинки, прикреплён к проекту. Тематику картинок скажу при общении через Skype.
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