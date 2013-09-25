Дизайн магнита на холодильник

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт23 заявки362 просмотра
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Размер магнита: 65х90мм, расположение вертикальное или горизонтальное, на ваше усмотрение.

Сайт магазина: http://www.growmama.ru/

Магнит должен смотреться добротно и не только напоминать о покупке, но и заинтересовывать своим видом, пришедших, например в гости друзей и знакомых.

10 лет назад
Egorovka
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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