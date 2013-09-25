Дизайн магнита на холодильник

Нарисовать фразу: ПРОДАЖА КРОВЕЛЬНЫХ И ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ в стиле сайта http://kupidah.com.ua/ от Вас: Цена+сроки, предложения без цены не рассматриваю. оплата после выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размер магнита: 65х90мм, расположение вертикальное или горизонтальное, на ваше усмотрение.
Сайт магазина: http://www.growmama.ru/
Магнит должен смотреться добротно и не только напоминать о покупке, но и заинтересовывать своим видом, пришедших, например в гости друзей и знакомых.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать тематические картинки для разделов сайта. ТЗ во вложении, просьба указывать сроки и цену.Завершен10 лет назад
Требуется нарисовать картинки в стиле (карикатура, комикс). Тематика автомобильная. Есть простой сюжет. От Вас цена за картинку и сроки сп)Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $20
Для мелких иллюстрационных доработок (исправить готовый фон, персонажа доработать (руки-ноги), переодеть, нарисовать некоторые предметы) необходим быстрый и свободный художник. Предпочтительней - знание флеша, или хотя бы понимания как он работает.Завершен10 лет назад
- $10
В связи с акцией на сайте horta.zp.ua, требуется нарисовать баннер 400х400. Подробности в личку. Оплата 10 у.е.Завершен10 лет назад
Нарисовать руку, выбрасывающую одноразовый пластиковый стаканчик во встроенный в стол мусоропровод. Цель – заставить посетителей выбрасывать стаканчики в заданное место. Сейчас народ расставляет их по всему выставочному стенду. Картинки держателя для Вашего рисунка и самого ...Завершен10 лет назад
Нужен макет рекламного плаката для магазина "Здоровая семья". Размер 850*1250мм Магазин торгует: 1. товарами для детей 2. спортивным питанием. Поэтому: 1/3 плаката посвящена спорт.питанию, 2/3 плаката посвящены детским товарам. Текст для детской части: Игрушки Памперсы Детское питание Общее - По самым низким ценам Текст для ...Завершен10 лет назад
нарисовать в 3D холодильную камеру, примеры в виде фотографий и картинок имеются. Качество - реалистичное. В итоге нужно несколько видов внутреннего пространства камеры.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Необходимо переработать картинку. Имеется образец. От исполнителя требуется: доработать фон картинки (коричневый) учитывая стилистику сайта! На картинке сейчас изображено два человека сидящих на диване. Необходимо переработать эту сценку и усадить на диван Врача, девушку и кошку или ...Завершен10 лет назад
- $250
Необходимо разработать 15 плакатов в стиле: http://motivate.polivanov.me/archive ТЗ выдам исполнителю.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт10 лет назад