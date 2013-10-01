Нарисовать фразу для сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки233 просмотра
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Нарисовать фразу: ПРОДАЖА КРОВЕЛЬНЫХ И ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ в стиле сайта http://kupidah.com.ua/

от Вас:

Цена+сроки, предложения без цены не рассматриваю.

оплата после выполнения.

10 лет назад
kurulo
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$6
1 день
Спасибо за работу. Все бістро и четко.
Легко работать, оплата своевременная.
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