Нужно сделать картинки для сайта

Нарисовать руку, выбрасывающую одноразовый пластиковый стаканчик во встроенный в стол мусоропровод. Цель – заставить посетителей выбрасывать стаканчики в заданное место. Сейчас народ расставляет их по всему выставочному стенду. Картинки держателя для Вашего рисунка и самого ...