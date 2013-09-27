Отрисовать текущий логотип в векторе

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен12 заявок195 просмотров
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Нужно отрисовать текущий вариант логотипа (который в формате jpg) в векторе (+ поправить кернинг).

Сам логотип, который нужно обработать, можно посмотреть здесь - http://www.igrobutik.com/templates/IgroButik2013/images/logo.jpg

10 лет назад
bravoseven
Александр 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
freelancer7
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Очень быстрая и качественная работа! Супер! :)
чёткое тз. своевременная оплата. всегда на связи
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