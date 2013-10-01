Отрисовать силуэты винтажных шестеренок

Необходимо разработать не менее 15 видов шестеренок.

Требования:

1) Пример таких шестеренок прилагается. Т.е. внутри должны быть вензели и другие элементы, придающие шестеренке художественность.

2) Черный контур (собственно тело шестеренки) должен быть цельным. Т.е. шестеренка не должна состоять из нескольких частей, а быть "цельнолитой".

3) При уменьшении размера шестеренки до 15х15 мм толщина самого тонкого элемента (тела) не должна быть меньше 0.5 мм.