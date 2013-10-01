Отрисовать силуэты винтажных шестеренок

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен14 заявок307 просмотров
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Необходимо разработать не менее 15 видов шестеренок.

Требования:

1) Пример таких шестеренок прилагается. Т.е. внутри должны быть вензели и другие элементы, придающие шестеренке художественность.

2) Черный контур (собственно тело шестеренки) должен быть цельным. Т.е. шестеренка не должна состоять из нескольких частей, а быть "цельнолитой".

3) При уменьшении размера шестеренки до 15х15 мм толщина самого тонкого элемента (тела) не должна быть меньше 0.5 мм.

10 лет назад
drakula1980
Андрей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Marat_art
Марат 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Выполнил заказ точно в срок. Необходимые доработки были выполнены на лету. Спасибо! Было приятно сотрудничать.
Отличный заказчик, своевременная оплата. Приятно было сотрудничать.
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