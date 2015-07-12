Рекомендую на 100%! Отличный парень, очень хорошо работает, прислушивается ко всем замечаниям, за коммуникацию 5++, реально постоянно на связи. Просто супер. За качество работы ставлю 4 только по тому, что в конкурсе занял второе место. Уровень чувствуется, и не смотря на очень детальное ТЗ смог найти оптимальное решения под все параметры, которые меня интересовали (география ЦА, пол ЦА, интересы, цветовые решения, стиль и т.п.). Однозначно рекомендую, БРАВО!