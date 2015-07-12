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Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа! Соблюдены все пожелания к ТЗ, работа выполнена в сроки. Обязательно обратимся еще. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс. Было интересно принять участие. Постановка задачи четкая и понятная. Буду рад сотрудничеству. =)
$100
10 баллов
7 лет назад
Спасибо Богдану за качественный лого! Все пожелания быстро выполнял, очень быстро собрал выходные файлы, рекомендуем обращаться)
Ответный отзыв
Спасибо за интересный конкурс. С удовольствием принял в нем участие. Заказчик постоянно был на связи и приятный в общении. Всем полностью доволен=) Рад сотрудничеством.
$20
9 баллов
8 лет назад
Рекомендую на 100%! Отличный парень, очень хорошо работает, прислушивается ко всем замечаниям, за коммуникацию 5++, реально постоянно на связи. Просто супер. За качество работы ставлю 4 только по тому, что в конкурсе занял второе место. Уровень чувствуется, и не смотря на очень детальное ТЗ смог найти оптимальное решения под все параметры, которые меня интересовали (география ЦА, пол ЦА, интересы, цветовые решения, стиль и т.п.). Однозначно рекомендую, БРАВО!
Ответный отзыв
Благодарю за выбор победителем и Вашу оценку. Задание конкурса интересно, потому и возникло желание принять участие=) Заказчик в общение приятен. Постоянно был на связи. Сотрудничеством полностью доволен. Остались одни только положительные эмоции. Всем рекомендую. =)
$10
10 баллов
8 лет назад
Большое СПАСИБО!!! Несмотря на неясность ТЗ и постоянно меняющиеся пожелания заказчика, Вы смогли придумать уникальный, изящный фирменный стиль. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Было интересно принять участие в конкурсе. Сотрудничеством полностью доволен. Всем рекомендую.