Обработка 1000+ фоток со старых альбомов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт19 заявок620 просмотров

Здравствуйте, нужна помощь о обработке альбомных сканов (500+страниц) и также выделения отдельных фотографий (1000+) и их индивидуальная обработка (если потребуется). Также составление фоток в Альбомы. Работы много, тч обязательно нужны отработанные процессы и автоматизация. Пожалуйста пришлите свои примеры работ "до и после" старых фото. Пожалуйста напишите вашу цену за "Большую страницу", за индивидуальную фотографию, за составления альбома в формате .pdf Также посмотрите примеры сканирования и прокомментируйте достаточно ли это для вас или нужны другие параметры/разрешения.

10 лет назад
avroraventures
Тимофей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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