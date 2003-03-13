Обработка 1000+ фоток со старых альбомов

Здравствуйте, нужна помощь о обработке альбомных сканов (500+страниц) и также выделения отдельных фотографий (1000+) и их индивидуальная обработка (если потребуется). Также составление фоток в Альбомы. Работы много, тч обязательно нужны отработанные процессы и автоматизация. Пожалуйста пришлите свои примеры работ "до и после" старых фото. Пожалуйста напишите вашу цену за "Большую страницу", за индивидуальную фотографию, за составления альбома в формате .pdf Также посмотрите примеры сканирования и прокомментируйте достаточно ли это для вас или нужны другие параметры/разрешения.