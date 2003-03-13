Сделать фон фотографий идеально белым

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт82 заявки1005 просмотров

Есть примерно 1000+ фотографий товаров. Фотографировались на проф. камеру на белом фоне в формате RAW. Необходимо обработать фотографии до конечного белого цвета #FFFFFF фона.

Бюджет 3 руб. за 1 фотографию.

10 лет назад
VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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