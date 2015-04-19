Добавить объект на фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок209 просмотров

На фотографию нужно добавить развивающийся флаг. Чтоб было реалистично. Детали в переписке. Оплата договорная. Срочность 2 дня

10 лет назад
sasha77777
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

MarinaChursina36
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

MarinaChursina36
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад