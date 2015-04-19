Требуется сделать 30 простых коллажей по художественным и анимационным фильмам. Постоплата. Требования: -базовое знание Photoshop -хороший интернет -богатая фантазия и юмор -хорошее знание ...
Добавить объект на фото
На фотографию нужно добавить развивающийся флаг. Чтоб было реалистично. Детали в переписке. Оплата договорная. Срочность 2 дня
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