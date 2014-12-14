MarinaChursina36

Марина MarinaChursina36

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Любая работа в Photoshop

Отзывы заказчиков

gsmtarif
Николай 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
8 баллов
10 лет назад
Переделать фотографию
К сожалению Марина не справилась с поставленной задачей. Я не хотел ставить ей отрицательный отзыв...
sasha77777
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HR-Com
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Обработка фотографии
Спасибо за качественную работу!Все сделано идеально и быстро!
Очень хороший заказчик!
Ответный отзыв
beauty_
31 год
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Изменить цвет в рамке и надписи
Спасибо огромное Марине! Оперативно, четко!Очень помогла!
Очень приятное сотрудничество.Оплата была произведена вовремя.Рекомендую!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
4 отзыва(-1)
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга