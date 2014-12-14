Отзывы заказчиков
$10
8 баллов
10 лет назад
К сожалению Марина не справилась с поставленной задачей. Я не хотел ставить ей отрицательный отзыв...
$1
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за качественную работу!Все сделано идеально и быстро!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик!
$5
10 баллов
10 лет назад
Спасибо огромное Марине! Оперативно, четко!Очень помогла!
Ответный отзыв
Очень приятное сотрудничество.Оплата была произведена вовремя.Рекомендую!
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4 отзыва(-1)
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга