Переделать фотографию

Нужно сделать так, чтобы кухня "переместилась" на другой фон.

1. выбрать лучшие фото для обработки

2. убрать варочную поверхность и старые доски под ней

3. убрать газовый шланг

4. убрать газовые трубы

5. убрать фартук из плитки

6. убрать стол со стульями и пусодомойку

Нужно сделать все очень красиво и качественно!

Файлы отсюда.

https://yadi.sk/d/bVLJOnshfwj4k

На выходы мне нужно 3-4 фото.