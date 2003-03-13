Переделать фотографию

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт5 заявок169 просмотров

Нужно сделать так, чтобы кухня "переместилась" на другой фон.

1. выбрать лучшие фото для обработки

2. убрать варочную поверхность и старые доски под ней

3. убрать газовый шланг

4. убрать газовые трубы

5. убрать фартук из плитки

6. убрать стол со стульями и пусодомойку

Нужно сделать все очень красиво и качественно!

Файлы отсюда.

https://yadi.sk/d/bVLJOnshfwj4k

На выходы мне нужно 3-4 фото.

10 лет назад
gsmtarif
Николай 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MarinaChursina36
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
К сожалению Марина не справилась с поставленной задачей. Я не хотел ставить ей отрицательный отзыв...

Заявки фрилансеров

MarinaChursina36
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад