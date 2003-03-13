Добрый день, нужно найти 30 комплектов фотографий квартир для размещения на сайте Суточно.ру.

http://www.sutochno.ru

Этот сайт должен признать все комплекты!

Требования: Нужно найти обычные фото из интернет и сделать их уникальными.

За каждый комплект от 10 до 20 руб.

Спасибо!