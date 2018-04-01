Нужно предложить и сделать иконку для программы ( на рабочем столе).

Нужно предложить и после согласования сделать иконку для программы (картинка на рабочем столе для запуска программы). Иконка должна выглядеть объемной и отражать смысл программы. Описание программы: программа предназначена для автоматического создания торговых алгоритмов. Применяется при торговле на биржах и форекс. Технология основана на нейронных сетях и автоматически ищет закономерности поведения цен. Нейронная технология должна быть отражена в иконке.