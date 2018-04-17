Требуется человек для постоянного наполнения сайта, рерайт из источников, оформление (картинки/теги/заголовки) и публикация статей на сайте (сайт на WP). Уникальность от 90 по етхт. Тематика криптовалюта. В день выкладывать 2-3 новостей, от 2к знаков ...
- Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется проанализировать рекламу в Яндекс (поиск + рся), настроить если необходимо, компания не очень большая до 400 ключей. Суть проблемы: Больше 3 недель практически не поступают заказы.Контекстная реклама44 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется доработать мобильную версию, на данный момент работает не корректно. http://fastswimming.ru/Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна грамотная статья на главную и последующие страницы, возможно постоянное сотрудничество. Тематика продвижение сайтов / интернет маркетинг/ разработка и т.п. Статья примерно на 5-7 тысяч символов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется сделать 16 тематических иконок на сайт (скрин текущих стандартных прикрепил) + логотип. Без излишеств.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть работающий сайт, нужно привести его в "привлекательный, человеческий вид". Сайт на чистом html + нужно будет добавить админку. Тематика сайта "продвижение сайтов ( авторское рекламное агентство)". Цветовые схемы и дизайн по согласованию (у самого ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад