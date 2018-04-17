seo1msk

Гончаров Андрей seo1msk

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Ilyina_Kate
Екатерина 
32 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
9 баллов
7 лет назад
Создать тематические иконки/ логотип
Никаких нареканий. Приятное общение и своевременная оплата.
Все отлично, рекоменду
Ответный отзыв
melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Нужен копирайтер. Тематика продвижение сайтов.
Андрей - человек, который горит своим делом, а работать с такими людьми всегда приятно. Поэтому очень довольна нашей совместной работой и с удовольствием продолжу сотрудничество.
Все отлично, буду обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв
olikerka
Елена 
34 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$65
10 баллов
7 лет назад
Сверстать / разработать сайт
HTML
Спасибо за работу, с Вами интересно и легко сотрудничать. Заказчика рекомендую. Буду рада поработать еще)
Все отлично, прекрасный исполнитель, однозначно рекомендую всем. С фрилансерами работаю давно, по разным направлениям, следовательно имею представление о возможном качестве и подходе к заказу, но Елена делает все как для себя. Обязательно буду обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв