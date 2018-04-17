Все отлично, прекрасный исполнитель, однозначно рекомендую всем. С фрилансерами работаю давно, по разным направлениям, следовательно имею представление о возможном качестве и подходе к заказу, но Елена делает все как для себя. Обязательно буду обращаться в дальнейшем.