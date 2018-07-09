Выполняю услуги по верстке сайтов из PSD-макетов разной сложности. К проектам отношусь ответственно, делаю качественно и в срок. Во время исполнения заказа, всегда на связи. К правкам, если они есть, отношусь адекватно, довожу проект до конца. По необходимости работаю в выходные дни.
Навыки:
Адаптивная, семантическая, валидная, кроссбраузерная вёрстка.
Уверенные знания HTML5/CSS3
Умелое использование БЭМ методологии в проектах
Разбор чужого кода, умение работать в команде
Знание и опыт использования в работе системы сборки и задач Gulp, tars, препроцессоров Scss(Sass), Stylus, Jade(pug)
Использование Bootstrap Framework,
Уверенные знания JavaScript, JQuery
Верстка макетов с PSD, Figma. Соответствие макету по PerfectPixel.
Спасибо за доверие.
Портфолио
- Магазин (ленд + каталог+ карточка+внутренние)172 просмотра
- Адаптивная верстка внутренней страницы186 просмотров
- Верстка лендинга с калькулятором Desktop, mobile256 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга268 просмотров
- Адаптив уже существующего статичного сайта179 просмотров
- Адаптивная верстка магазина, 4стр.226 просмотров
- Адаптивная верстка магазина, 6стр.243 просмотра
- Адаптив уже существующего сайта165 просмотров
- Адаптив уже существующего статичного сайта141 просмотр
- Адаптивная верстка сайта, 8стр. бюджет 8000153 просмотра