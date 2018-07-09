Качественная, кроссбраузерная, адаптивная верстка сайтов под все устройства. Валидный и аккуратный код.

Выполняю услуги по верстке сайтов из PSD-макетов разной сложности. К проектам отношусь ответственно, делаю качественно и в срок. Во время исполнения заказа, всегда на связи. К правкам, если они есть, отношусь адекватно, довожу проект до конца. По необходимости работаю в выходные дни.

Навыки:

Адаптивная, семантическая, валидная, кроссбраузерная вёрстка.

Уверенные знания HTML5/CSS3

Умелое использование БЭМ методологии в проектах

Разбор чужого кода, умение работать в команде

Знание и опыт использования в работе системы сборки и задач Gulp, tars, препроцессоров Scss(Sass), Stylus, Jade(pug)

Использование Bootstrap Framework,

Уверенные знания JavaScript, JQuery

Верстка макетов с PSD, Figma. Соответствие макету по PerfectPixel.

Опыт натяжки на Wordpress

Спасибо за доверие.