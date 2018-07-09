olikerka

Елена olikerka

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественная, кроссбраузерная, адаптивная верстка сайтов под все устройства. Валидный и аккуратный код.

Выполняю услуги по верстке сайтов из PSD-макетов разной сложности. К проектам отношусь ответственно, делаю качественно и в срок. Во время исполнения заказа, всегда на связи. К правкам, если они есть, отношусь адекватно, довожу проект до конца. По необходимости работаю в выходные дни.

Навыки:

Адаптивная, семантическая, валидная, кроссбраузерная вёрстка. 

Уверенные знания HTML5/CSS3

Умелое использование БЭМ методологии в проектах 

Разбор чужого кода, умение работать в команде 

Знание и опыт использования в работе системы сборки и задач Gulp, tars, препроцессоров Scss(Sass), Stylus,  Jade(pug)

Использование Bootstrap Framework,

Уверенные знания JavaScript, JQuery

Верстка макетов с PSD, Figma. Соответствие макету по PerfectPixel.

Опыт натяжки на Wordpress

Спасибо за доверие.

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Отзывы заказчиков

Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$26
10 баллов
5 лет назад
Нужно забить сайт текстом информацию предоставлю исполнителю Wordpress
WordPress
Очень доволен сотрудничеством с данным исполнителем. Вся работа была сделана качественно, все правки вносились оперативно. Весь проект был закончен даже раньше обозначенного срока. Рекомендую к сотрудничеству.
Все хорошо, сработались. Заказчик четко ставит задачи, постоянно на связи. Спасибо за проект
Ответный отзыв
bumik
32 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Верстка лендинга и подключение вордпресс
WordPress
Все хорошо!
Все хорошо, но сделка не состоялась
Ответный отзыв
nelis
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Сверстать страницу
Работал, рекомендую! Елена быстрый верстальщик :)
Очень довольна сотрудничеством, - Николай надежный, адекватный заказчик, приятный в общении. Множество хороших качеств - постоянно на связи, ясная постановка задания, своевременная оплата работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Сверстать ЛП
Сделано быстро и качественно.
Спасибо за заказ, буду работать еще.
Ответный отзыв
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Верстка корпоративного сайта
Сделано в срок, рекомендую.
Отличный заказчик, буду рада поработать с вами еще.
Ответный отзыв
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12 отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
#332
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