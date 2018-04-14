Визуализация инженерных коммуникаций

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок199 просмотров
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Здравствуйте! Нужно отрисовать инженерные коммуникации в доме. Примерно как на фото.

Необходимо визуализировать в разрезе: септик, отопление, скважину, погреб и дренаж.

6 лет назад
Ecosist
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад