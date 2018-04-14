Создать дизайн для обложки книги

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок213 просмотров
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лицевая и обратная сторона, + узоры в середине.

Срок выполнения один день. Работа легкая

6 лет назад
guest_15224045965639
Украина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад