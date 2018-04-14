Логотип для группы вк

Здравствуйте! Нужно отрисовать инженерные коммуникации в доме. Примерно как на фото. Необходимо визуализировать в разрезе: септик, отопление, скважину, погреб и дренаж.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип для аватарки группы и будет печататся на фирменные пакеты. Логотип на тему морепродуктов. На нем должно быть изображение краба икры и рыбы
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт6 лет назад
лицевая и обратная сторона, + узоры в середине. Срок выполнения один день. Работа легкаяИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Нужно перерисовать 3 картинки в фотошопе. Рисуноки на выходе должены быть точно такими же как на картинке, не похожие а именно как на картинке - PixelPerfect! Ширина линий, цвета градиентов - все должно совпадать! Размеры ...Завершен6 лет назад
Всем привет! Нужно нарисовать женскую гигиеническую прокладку в двух ракурсах. Ее форма будет слегка отличаться от уже существующего продукта на рынке. В задании нет ни каких подводных камнейИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать баннер для группы в вк срочно, исходник есть! группа https://vk.com/familyparkfriendsЗавершен6 лет назад
Нужно создать персонажа примерно в стиле кукол LOL (ориентиры в прицепе) - фигурку девочки в полный рост. Должен получиться светлый, положительный образ, предположительно с розовыми волосами и восточной внешностью. Модница, с ушками или бантиками. Отрисовка желательна в ...Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $40
Нужно отрисовать иконки по рисунку 6 шт. и сделать для каждого индивидуальную gif анимацию. Например: на первом рисунке дым из трубы, на втором колеса крутятся итд (информация будет подробная) Эти иконки будут вставлены на веб-сайт и при наведении будет ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать плакат в стиле аниме, (девочка с белым тигром) Фото девочки предоставлю. Обязательно: рисованный персонаж девочки должен быть похож на предоставленное фото большие анимешные глаза у девочки белый тигр яркие, красочные цвета или фотографическое качество остальное – на ваше усмотрение (надеюсь ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо нарисовать 2 корпоративных фото сотрудников в стилистике персонажей мультсериала Futurama. За основу взять приложенные фотографии, лица необходимо сделать приближенные к фотографиям сотрудников (будут высланы в директ). Изображение должно быть пригодным к печати на ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перерисовать 3 картинки в фотошопе. Рисуноки на выходе должены быть точно такими же как на картинке, не похожие а именно как на картинке - PixelPerfect! Ширина линий, цвета градиентов - все должно совпадать! Размеры ...Завершен6 лет назад