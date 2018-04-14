Логотип для группы вк

Иллюстрации и РисункиЗакрыт23 заявки279 просмотров
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Логотип для аватарки группы и будет печататся на фирменные пакеты. Логотип на тему морепродуктов. На нем должно быть изображение краба икры и рыбы

6 лет назад
guest_15238029028408
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад