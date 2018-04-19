Делать картинки товаров для доски объявлений

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У нашей компании, очень много объявлений на одной местной доске. Нужно сделать макет и рисовать на каждый товар по картинке. Товаров около 1500. Предлагайте цену за один товар. ТЗ скину после.

6 лет назад
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$18
2 дня
Был сложный заказ. Мы не знали чего хотели, но Алексей быстро перестроился и учел все наши пожелания, которые в последствии уже появились. Спасибо за сотрудничество!
Не взирая на проблемы (из-за утверждающего итог руководства) с понимаем желаемого, утверждением и расхождением ТЗ с желаемым итогом работу всё же выполнили, Глеб постоянно на связи, и по окончанию работы моментально оплатил всё как оговаривали, Спасибо за заказ.