Нужна картинка космоса для широкоформатной печати

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок213 просмотров
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Добрый день

нужна картинка космоса с галактиками *поменьше розовых оттенков, для фотообоев

размер готовой стенки 5 х 4 метра

нужна картинка в хорошем качестве и подходящем разрешении

6 лет назад
ugs-light
Ирина 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад