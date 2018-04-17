Нарисовать креативную иллюстрацию (принт) к тексту

Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем иллюстратора, который способен придумать и воплотить креативный принт. 

Размещать его будем на кружках, футболках, чехлах для телефонах и других материалах. 

Возможные темы: 

- абстракция 

- восточные божества 

- мульт-стиль 

- фэнтези 

- драконы 

- черепа 

- восточная символика 

- исторические персонажи 

- коллажи 

- работа и профессии 

- молодежная тематика 

- спорт, фитнес 

- здоровый образ жизни 

- животные (в т.ч. вымышленные) 

Список не ограничиваем, готовы рассмотреть любые ваши предложения. 

Готовый макет в очень качественном растре или векторе (ai или cdr). 

От вас обязательно примеры работ и стоимость работы.  

Оплата работы по договоренности, за каждый утвержденный принт или за коллекцию. 

Да, самое важное – тематику и суть персонажа или иллюстрации придумываете вы! 

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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

Прошу прикреплять к отклику на вакансию свои работы в этой сфере и стоимость разработки принта!

6 лет назад
lionz78
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад