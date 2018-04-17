Нарисовать креативную иллюстрацию (принт) к тексту

Ищем иллюстратора, который способен придумать и воплотить креативный принт.

Размещать его будем на кружках, футболках, чехлах для телефонах и других материалах.

Возможные темы:

- абстракция

- восточные божества

- мульт-стиль

- фэнтези

- драконы

- черепа

- восточная символика

- исторические персонажи

- коллажи

- работа и профессии

- молодежная тематика

- спорт, фитнес

- здоровый образ жизни

- животные (в т.ч. вымышленные)

Список не ограничиваем, готовы рассмотреть любые ваши предложения.

Готовый макет в очень качественном растре или векторе (ai или cdr).

От вас обязательно примеры работ и стоимость работы.

Оплата работы по договоренности, за каждый утвержденный принт или за коллекцию.

Да, самое важное – тематику и суть персонажа или иллюстрации придумываете вы!

--------------

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Прошу прикреплять к отклику на вакансию свои работы в этой сфере и стоимость разработки принта!