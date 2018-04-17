Придумать название и логотип

$8
Иллюстрации и РисункиЗакрыт16 заявок292 просмотра
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Развиваю здоровое питание. Нужно придумать название и логотип.

Это должно быть связано с здоровой едой, просто и запоминающее

6 лет назад
ii022440
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад