Перевести из jpeg в вектор

[url=http://kassshop.sevasargsyan.ru/image/cache/catalog/integra-sale-1-830x498.png]http://kassshop.sevasargsyan.ru/image/cache/catalog/integra-sale-1-830x498.png[/url] эту картинку надо сделать так чтоб вот это картинка [url=http://prntscr.com/j6lpvz]http://prntscr.com/j6lpvz[/url] полностю было видно и не обрезолся как сейчас [url=http://prntscr.com/j6lqg7]http://prntscr.com/j6lqg7[/url] Вот эти [url=http://prntscr.com/j6lvgy]http://prntscr.com/j6lvgy[/url] картинки надо менять на это Без цен не рассматриваю заявки.