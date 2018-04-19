Графический дизайн. Ищем НЕСКОЛЬКИХ человек

Требования: минимальный опыт, наличие портфолио - необязательно. Знание допечатной подготовки - на высоком уровне. Умение и ЖЕЛАНИЕ рисовать в таком стиле, как прикрепленные примеры

Обязанности: Разрабатывать эскизы, которые в будущем будут печататься на эко-сумках.

Условия работы: удаленная работа, оплата - 250грн/эскиз. Коммуникация через почту, мессенджеры или личная встреча в Киеве.

Стиль рисунка: черно-белый минимализм. Абсолютно вся детальная информация о сотрудничестве - здесь: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRPsbizc3posP9wEdLowmr2HyHHKoZha70OxAoVd1PufIWW2L_IB8DEvdLgZNzcU5Bq_cJmuJyQNHi1/pub?start=true&loop=true&delayms=15000

Просмотрите презентацию и у вас не останется вопросов. Ждем вас!