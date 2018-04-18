Арт дизайн / Картина

Необходимо качественно и детально перерисовать лого с картинки в вектор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем Привет!
Хочу сделать картину для девушки (жены / коллеге по работе) на юбилей 30 лет.
Хотелось бы сделать картину и нанести ее на холст. В графическом плане или художественном, не знаю как это лучше сделать. По стилю есть понимание(фото прилагаю). Хочу чтобы используя фотографии (девушки и коллег по работе, не обязательно использовать все), сделали картину с обобщенным сюжетом и вставками разных лиц, может каких то стихий, может зданий или природы. Я думаю по картине что я прикрепляю, в принципе понятно чего бы мне хотелось. Также хотелось бы, что бы там было название ресторана в котором она работает. Ресторан Par. Можно просто где то внизу.
По срокам было бы не плохо успеть к 24 апреля, но ради хорошей работы готов подождать больше.
Фотографии есть еще. При необходимости пришлю больше.
Спасибо.
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