Арт дизайн / Картина

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем Привет! 

Хочу сделать картину для девушки (жены / коллеге по работе) на юбилей 30 лет. 

Хотелось бы сделать картину и нанести ее на холст. В графическом плане или художественном, не знаю как это лучше сделать. По стилю есть понимание(фото прилагаю). Хочу чтобы используя фотографии (девушки и коллег по работе, не обязательно использовать все), сделали картину с обобщенным сюжетом и вставками разных лиц, может каких то стихий, может зданий или природы. Я думаю по картине что я прикрепляю, в принципе понятно чего бы мне хотелось. Также хотелось бы, что бы там было название ресторана в котором она работает. Ресторан Par. Можно просто где то внизу. 

 По срокам было бы не плохо успеть к 24 апреля, но ради хорошей работы готов подождать больше. 

Фотографии есть еще. При необходимости пришлю больше.

Спасибо.

6 лет назад
guest_15241836787852
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад