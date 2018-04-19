Сториборды

Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Добрый день! Инетерсует отрисовка сторибордов для производства аниматиков. Выполняете ли вы такую работу? Если да, есть срочный заказ на 4 сториборда (15 - 16 кадров каждый, послойники в PSD). Пример уровня исполнения в прикрепленных файлах. Срок - 1,5 недели. Оплата в гривне. Если интересно: 067 234 62 75. Владимир Кучмаренко. Киев. 

6 лет назад
guest_15242224878196
6 лет в сервисе
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6 лет назад