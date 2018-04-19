Сториборды

[b]Требования:[/b] минимальный опыт, наличие портфолио - необязательно. Знание допечатной подготовки - на высоком уровне. Умение и ЖЕЛАНИЕ рисовать в таком стиле, как прикрепленные примеры [b] Обязанности:[/b] Разрабатывать эскизы, которые в будущем будут печататься на эко-сумках. [b] Условия работы:[/b] удаленная работа, оплата - ...
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Добрый день! Инетерсует отрисовка сторибордов для производства аниматиков. Выполняете ли вы такую работу? Если да, есть срочный заказ на 4 сториборда (15 - 16 кадров каждый, послойники в PSD). Пример уровня исполнения в прикрепленных файлах. Срок - 1,5 недели. Оплата в гривне. Если интересно: 067 234 62 75. Владимир Кучмаренко. Киев.
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