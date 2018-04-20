Добрый день. Необходимо иллюстрировать 1 -2 страницы презентации. Есть текст, что то вроде прототипа, стилистика, нужно облагородить, сделать приятным для восприятия. Нарисовать или подобрать нужное и обработать. жду отклики, исходник вышлю
Необходимо сделать аналогичное изображение как во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать аналогичное изображение, как во вложении, в хорошем качестве на бесцветном фоне.
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