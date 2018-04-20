Необходимо сделать аналогичное изображение как во вложении.

$4
Иллюстрации и РисункиЗакрыт24 заявки302 просмотра
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Необходимо сделать аналогичное изображение, как во вложении, в хорошем качестве на бесцветном фоне.

6 лет назад
parket
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад