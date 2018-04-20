Иллюстрация презентации

Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок259 просмотров
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Добрый день. 

Необходимо иллюстрировать 1 -2 страницы презентации. Есть текст, что то вроде прототипа, стилистика, нужно облагородить, сделать приятным для восприятия. 

Нарисовать или подобрать нужное и обработать. 

жду отклики, исходник вышлю 

6 лет назад
efremov_bwt
Алексей 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад