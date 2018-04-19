Нарисовать шаблон для звездного неба

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки183 просмотра
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Надо срочно нарисовать шаблон для сверления под волокно для звездного неба

размер 3 х 4метра

надо 3 разных мотива по 2000 точек каждый

мотивы с галактической спиралью и также млечный путь

шаблоны нужны до понедельника

6 лет назад
ugs-light
Ирина 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад