Стикеры для телеграма

Иллюстрации и РисункиЗакрыт22 заявки319 просмотров
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Необходимо создать стикеры для телеграма. Мы предоставим игровых персонажей (отличаются цветом и деталями, но выглядят примерно одинаково), необходимо сохранив узнаваемость добавить им разные эмоции и подписи.

В заявках указывайте:

- Предыдущие работы в данной сфере

- Стоимость за 10 стикеров

- Время выполнения

6 лет назад
Rogerr
43 годаПольша
16 лет в сервисе
Был
месяц назад