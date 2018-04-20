Иллюстрации для анимации в черно-белом стиле

Добрый день. Необходимо иллюстрировать 1 -2 страницы презентации. Есть текст, что то вроде прототипа, стилистика, нужно облагородить, сделать приятным для восприятия. Нарисовать или подобрать нужное и обработать. жду отклики, исходник вышлю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Иллюстрации для черно-белого видеоролика-презентации(порядка 15 кадров, для примера стилистики мультсериал Mr Freeman) (основные цвета: чёрный, белый; + 2-3 цвета для выделения важных моментов, )
иллюстрации должны быть отдельно по-слоям в формате png. чтобы можно было каждый элемент вращать и двигать.
Было бы здорово увидеть пример одной иллюстрации из раскадровки, файл прикреплён.
Описание из раскадровки: "Кадр сменяется. Мы видим нашего героя, который закапывает ресурсы в землю,надеясь, что вырастет денежное дерево. Из земли начинается подниматься значок доллара, но затем вырастает не дерево, а надгробие с надписью R.I.P. Бизнес, а на лице героя недоумение".
Возможен пример из портфолио в похожей стилистике- черно-белые контурные иллюстрации.
Не нужно перерисовывать героя из мультфильма Mr Freeman, а нужно взять стилистику за пример.
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