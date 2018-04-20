Иллюстрации для анимации в черно-белом стиле

Иллюстрации для черно-белого видеоролика-презентации(порядка 15 кадров, для примера стилистики мультсериал Mr Freeman) (основные цвета: чёрный, белый; + 2-3 цвета для выделения важных моментов, )

иллюстрации должны быть отдельно по-слоям в формате png. чтобы можно было каждый элемент вращать и двигать.

Было бы здорово увидеть пример одной иллюстрации из раскадровки, файл прикреплён.

Описание из раскадровки: "Кадр сменяется. Мы видим нашего героя, который закапывает ресурсы в землю,надеясь, что вырастет денежное дерево. Из земли начинается подниматься значок доллара, но затем вырастает не дерево, а надгробие с надписью R.I.P. Бизнес, а на лице героя недоумение".

Возможен пример из портфолио в похожей стилистике- черно-белые контурные иллюстрации.

Не нужно перерисовывать героя из мультфильма Mr Freeman, а нужно взять стилистику за пример.