Необходимо сделать аватарку и шапку для группы вк!

Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок280 просмотров
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Необходимо сделать аватарку и шапку для группы вк , для магазина услуг. 

Аватарку необходимо сделать таком стиле (см. ниже), только с другими,более яркими и радостными цветами.

6 лет назад
maxon1107
Максим 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад