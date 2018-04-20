Добрый день. Необходимо иллюстрировать 1 -2 страницы презентации. Есть текст, что то вроде прототипа, стилистика, нужно облагородить, сделать приятным для восприятия. Нарисовать или подобрать нужное и обработать. жду отклики, исходник вышлю
Необходимо сделать аватарку и шапку для группы вк!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать аватарку и шапку для группы вк , для магазина услуг.
Аватарку необходимо сделать таком стиле (см. ниже), только с другими,более яркими и радостными цветами.
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