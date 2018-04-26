Создания персонажа (ситуации) для сайта по выкупу техники

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок208 просмотров
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Всем доброго времени суток!

Хотелось бы нарисовать (изобразить) иллюстрацию на сайте по выкупу техники и электроники. Занимаемся выкупом ноутбуков, планшетов, телефонов, игровых приставок и прочим.

Сайт: http://skupka.minsk.by/ - лендинг

Конкретное место на сайте куда вставить картинку - прикреплено на фото ниже

Хотелось бы изобразить в картинке ситуацию по продаже техники (ноутбука и телефона к примеру).

Конкретнее хотелось бы увидеть в картинке процесс как один человек передаёт технику а взамен другой человек ему даёт деньги и документ.

Уважаемые фрилансеры!

Со своей стороны я описал все желаемое максимально подробно. Просьба вносить предложения по стоимости и срокам окончательно.

Спасибо))))

6 лет назад
Zisano
33 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
nombre_d
Ольга 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
33 отзыва
6 лет назад
$30
2 дня
Ольга - прекрасный дизайнер! Качество работы на высшем уровне) Учла все пожелания, быстро внесла все корректировки! Результатом остались довольны на все 100%!!! Всем рекомендуем выбирать в исполнители! А мы будем обращаться ещё)))
Сергей отличный заказчик! Рекомендую всем к сотрудничеству. Чёткая постановка задачи, постоянная связь, моментальная оплата. Спасибо за интересный проект, было приятно работать)
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