Создания персонажа (ситуации) для сайта по выкупу техники

Всем доброго времени суток!

Хотелось бы нарисовать (изобразить) иллюстрацию на сайте по выкупу техники и электроники. Занимаемся выкупом ноутбуков, планшетов, телефонов, игровых приставок и прочим.

Сайт: http://skupka.minsk.by/ - лендинг

Конкретное место на сайте куда вставить картинку - прикреплено на фото ниже

Хотелось бы изобразить в картинке ситуацию по продаже техники (ноутбука и телефона к примеру).

Конкретнее хотелось бы увидеть в картинке процесс как один человек передаёт технику а взамен другой человек ему даёт деньги и документ.

Уважаемые фрилансеры!

Со своей стороны я описал все желаемое максимально подробно. Просьба вносить предложения по стоимости и срокам окончательно.

Спасибо))))