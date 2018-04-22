Нарисовать коробку для курсов

$10
Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки177 просмотров
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Нужна коробка для курса. Текст на коробке: 

Бизнес-идеи от А до Я:

азбука заработка для начинающих

Стиль оформления подобен прикрепленной картинке

Коробка псевдо-трехмерная. Без теней. 

Принимаем работы в формате .psd

Сроки - до обеда 24.04.

Желательно предоставить несколько вариантов

Предпочитаемый вид оплаты: постоплата с выбором исполнителя

6 лет назад
apriltea
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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