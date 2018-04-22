Нарисовать коробку для курсов

Иллюстрации для черно-белого видеоролика-презентации(порядка 15 кадров, для примера стилистики мультсериал Mr Freeman) (основные цвета: чёрный, белый; + 2-3 цвета для выделения важных моментов, ) иллюстрации должны быть отдельно по-слоям в формате png. чтобы можно было ...
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Нужна коробка для курса. Текст на коробке:
Бизнес-идеи от А до Я:
азбука заработка для начинающих
Стиль оформления подобен прикрепленной картинке
Коробка псевдо-трехмерная. Без теней.
Принимаем работы в формате .psd
Сроки - до обеда 24.04.
Желательно предоставить несколько вариантов
Предпочитаемый вид оплаты: постоплата с выбором исполнителя
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