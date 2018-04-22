2D персонажи и иконки для Android игры

Иллюстрации для черно-белого видеоролика-презентации(порядка 15 кадров, для примера стилистики мультсериал Mr Freeman) (основные цвета: чёрный, белый; + 2-3 цвета для выделения важных моментов, ) иллюстрации должны быть отдельно по-слоям в формате png. чтобы можно было ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать дизайн android-игры. Жанр: idle-кликер.
Тематика: Полиция.
Стиль картинок: вами предложенный стиль, только не пиксель-арт
В приложенном скриншоте посмотрите прототип интерфейса, собранный из подручного клипарта.
(геймплей игры как в кликере "Tap Tycoon": https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamehivecorp.tapmoney )
В основном это простые статичные иконки.
Итого требуется, статичные объекты:
- Иконка приложения (см.прикреп.файл police_icon.png, только вместо бизнесмена нарисованный полицейский)
- Сплэш-скрин загрузки
- 30 иконок инструментов, инвентаря, покупок
- 10 картинок оружия, 10 картинок транспорта
- 20 карточек (см.прикреп.файл card-regular.jpg)
(всё вышеописанное - статика, без анимаций)
Анимированные:
- Не отвлекающий внимание бэкграунд (город, проезжают машины, пролетают облака, и т.д.)
- Главный герой полицейский, перекачанного телосложения
- Сидящая рядом собака
- Стоящая рядом с полицейская машина с мигающей мигалкой
- Окно диалога: злой босс, орущий приказы
- Проходящий по земле жулик с мешком денег
- Пролетающий на самолете жулик с кейсом
- Проезжающий полицейский фургон SWAT
- Пролетающий большой вертолёт
Всё это в одном стиле, собранное в интерфейс. Расположение объектов - как на прототипе 'policeMainWindow.jpg'
Если вам удобней, можете местами использовать клипарт из интернета, только чтобы всё смотрелось качественно, в одном стиле.
Выбираю исполнителя по критериям:
- Портфолио
- Цена
- Заинтересованность в проекте
Подавайте заявку только если вам интересен проект, сама полицейская тематика.
Внимание:
- Пустые шаблонные заявки не рассматриваю
- Заявки без цены, хотя бы приблизительной, не рассматриваю (если хотите что-то уточнить - пишите мне, уточню)
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