2D персонажи и иконки для Android игры

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок337 просмотров
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Требуется создать дизайн android-игры. Жанр: idle-кликер.

Тематика: Полиция.

Стиль картинок: вами предложенный стиль, только не пиксель-арт

В приложенном скриншоте посмотрите прототип интерфейса, собранный из подручного клипарта.

(геймплей игры как в кликере "Tap Tycoon": https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamehivecorp.tapmoney )

В основном это простые статичные иконки.

Итого требуется, статичные объекты:

- Иконка приложения (см.прикреп.файл police_icon.png, только вместо бизнесмена нарисованный полицейский)

- Сплэш-скрин загрузки

- 30 иконок инструментов, инвентаря, покупок

- 10 картинок оружия, 10 картинок транспорта

- 20 карточек (см.прикреп.файл card-regular.jpg)

(всё вышеописанное - статика, без анимаций)

Анимированные:

- Не отвлекающий внимание бэкграунд (город, проезжают машины, пролетают облака, и т.д.)

- Главный герой полицейский, перекачанного телосложения

- Сидящая рядом собака

- Стоящая рядом с полицейская машина с мигающей мигалкой

- Окно диалога: злой босс, орущий приказы

- Проходящий по земле жулик с мешком денег

- Пролетающий на самолете жулик с кейсом

- Проезжающий полицейский фургон SWAT

- Пролетающий большой вертолёт

Всё это в одном стиле, собранное в интерфейс. Расположение объектов - как на прототипе 'policeMainWindow.jpg'

Если вам удобней, можете местами использовать клипарт из интернета, только чтобы всё смотрелось качественно, в одном стиле.

Выбираю исполнителя по критериям:

- Портфолио

- Цена

- Заинтересованность в проекте

Подавайте заявку только если вам интересен проект, сама полицейская тематика.

Внимание:

- Пустые шаблонные заявки не рассматриваю

- Заявки без цены, хотя бы приблизительной, не рассматриваю (если хотите что-то уточнить - пишите мне, уточню)

Android
6 лет назад
Georgyi
33 годаКиргизия
15 лет в сервисе
Был
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