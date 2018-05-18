Отрисовать 4 векторные картинки стола

$32
Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок223 просмотра
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Задача: 

Нужно отрисовать 4 векторые картинки стола с рекой в 4 формах: квадратный, прямоугольный, овальный, круглый.  Примеры столов можно посмотреть на сайте: https://woodz.pro//stol-reka, дополнительные фотографии для примера предоставим.

Конечный вариант - упрощенное представление стола, примерно как в прикрепленном файле. 

Только ножки как на фото на сайте.

Обязательно должна быть понятна структура дерева, ракурс как на фото на сайте, чтобы была видна река и ножки. 

Формат svg, должна быть возможность быстро поменять цвет реки  и выключить или включить ее.

С кандидатом обязательно работа продолжится как по этому проекту (нужно будет отрисовать попозже еще столы), также по другим проектам. 

Бюджет 2 000 руб. или предлагайте свою цену. 

6 лет назад
Persona600
Воронцов 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Caliope
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
15 дней назад
6 лет назад
$32
3 дня
Наталья выполнила работу отлично, творчески, результат получился гораздо лучше, чем ожидал. Задача была выполнена в срок, все правки Наталья вносила без проблем, предлагала свои решения. Результат отправила во всех необходимых форматах. Работой доволен на 100%, обязательно воспользуюсь услугами Натальи повторно. Рекомендую!
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