Отрисовать 4 векторные картинки стола

Задача:

Нужно отрисовать 4 векторые картинки стола с рекой в 4 формах: квадратный, прямоугольный, овальный, круглый. Примеры столов можно посмотреть на сайте: https://woodz.pro//stol-reka, дополнительные фотографии для примера предоставим.

Конечный вариант - упрощенное представление стола, примерно как в прикрепленном файле.

Только ножки как на фото на сайте.

Обязательно должна быть понятна структура дерева, ракурс как на фото на сайте, чтобы была видна река и ножки.

Формат svg, должна быть возможность быстро поменять цвет реки и выключить или включить ее.

С кандидатом обязательно работа продолжится как по этому проекту (нужно будет отрисовать попозже еще столы), также по другим проектам.

Бюджет 2 000 руб. или предлагайте свою цену.