Нужен логотип игровой студии и иконка игры в playmarket.

Добрый день, apk ( если у вас нет android, скину под любую OS, кроме ios ) файл игры скину исполнителю, как и название студии. В идеале к логотипу студии сделать анимацию (на launch screen). Прикрепляю пару скриншотов геймплея. Пишите за какое время справитесь и цену вашего труда.

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