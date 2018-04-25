Центр Красоты "Клюква"

Нарисовать обложку для группы в VK https://vk.com/pryazhasu (1590x400px) в одном стиле с логотипом на вязальную тематику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Планируем открытие Центра красоты под названием "Клюква".
Необходима разработка логотипа/дизайна для следующих позиций:
1. Вывески(наружная реклама)- панели, лайтбоксы, кронштейны, в зависимости
от объекта.
2. Режимник
3. Price list.
4. Шаблон для объявленийвнутри салона.
5. Форма сотрудников.
6. Уголок потребителя.
7. Бэйджи с брендированнойверевочкой
8. Визитки
9. Универсальные материалыдля промо при открытии новых точек.
10. Корпоративныйблок(заставка для рабочего стола, мобильных устройств)
11. Комплект для социальныхсетей(аватарки, подложки, обьявления)
12. Общая карта лояльности,анкета для получения карты лояльности
13. Предложения от вас исходя из вашего опыта.
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