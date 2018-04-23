Создание логотипа

Нужно нарисовать иллюстрацию (портрет) и написать несколько слов под ней. Оплата Яндекс Деньги и Сбербанк. Бюджет 500₽. Пример: https://www.instagram.com/aalllinaaa/ (вот такая стилистика)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать логотип на основе 3х фотографий, изображение векторное, само лого из 3х цветов. Основная идея есть, понадобится только фантазия в небольших деталях.
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